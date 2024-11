Suposto policial é suspeito de trabalhar como agiota em São Paulo

Um homem suspeito de aterrorizar moradores em São Paulo está sendo investigado. Ele é acusado por várias pessoas de ser um agiota e também é identificado como policial civil. As vítimas relatam que ele aplica juros abusivos e faz ameaças diárias. Uma mulher compartilhou sua experiência ao buscar ajuda financeira para pagar o aluguel. Ela pediu um empréstimo ao suposto agiota após receber uma indicação. Após pegar R$ 3.000, ela começou a perceber que a dívida aumentava com cobranças diárias de 70 reais. As ameaças começaram quando ela não conseguiu mais pagar o valor crescente da dívida. O homem afirmou que iria atrás dela e da família, fazendo referências específicas sobre seus parentes no Ceará. Outras quatro mulheres relataram experiências semelhantes e decidiram investigar a identidade do suposto agiota. Elas descobriram indícios que sugerem que ele pode ser um policial civil devido às informações pessoais detalhadas que possuía sobre elas.