Suspeito de abusar de adolescente é preso na zona leste de São Paulo

Uma adolescente de 14 anos foi abordada por um homem enquanto se dirigia à escola. O suspeito fez com que ela andasse de mãos dadas com ele. Câmeras do metrô de São Paulo registraram a ação. A jovem relatou que foi abusada e teve seu celular roubado. Após a reportagem ser veiculada, o homem foi localizado após uma denúncia anônima e levado para a delegacia. Carlos Eduardo Oliveira confessou ter furtado o telefone da vítima, mas negou as acusações de abuso sexual. As imagens das câmeras mostraram os dois entrando rapidamente na estação antes de retornarem para comprar bilhetes no guichê sob ordens do suspeito. A polícia analisou as gravações e identificou Carlos Eduardo.