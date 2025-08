Suspeito de atacar mulheres na zona leste de SP é preso

Patrick Marques da Silva, 33 anos, saiu da delegacia em São Paulo sob a condução policial para uma audiência de custódia. Ele é acusado de abusar várias mulheres na zona leste. A polícia encontrou com ele um canivete e pertences femininos. Uma vítima o reconheceu na delegacia após ser atacada em um parque. Outra mulher também relatou ter sido agredida ao aceitar um trabalho. As investigações continuam para identificar outras possíveis vítimas.



