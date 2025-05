Suspeito de roubar carro no prédio onde mora o secretário de Segurança Pública é preso em SP

O suspeito de roubar o carro no prédio onde mora o secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite, foi preso na capital paulista. Lucas Thiago Silva é conhecido por furtar condomínios de alto padrão na zona oeste, ele esperava a entrada dos moradores para acessar as garagens. Além de um carro de luxo avaliado em R$ 170 mil, ele furtou uma bicicleta e um módulo de moto. Lucas foi localizado na zona leste da capital, e a polícia investiga se ele faz parte de uma quadrilha maior. O veículo foi recuperado em São Miguel Paulista.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!