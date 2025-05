Suspeito de roubo a bancos é morto após trocar tiros com a polícia em São Paulo

O homem apontado como líder de uma quadrilha de roubos a bancos foi morto após trocar tiros com a polícia no bairro do Morumbi, na zina sul de São Paulo. Durante patrulhamento de rotina, os policiais abordaram um veículo suspeito e Sandro, ao ser flagrado manuseando uma arma, disparou contra os agentes, que revidaram. No carro, além de uma pistola, foram encontrados uma metralhadora caseira e drogas. Sandro tinha 14 passagens criminais e a polícia investiga suas intenções na capital e possíveis comparsas.



