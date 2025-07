Suspeito em carro roubado faz manobras arriscadas e bate em casa ao tentar fugir da polícia em SP

Policiais faziam patrulhamento em São Paulo quando avistaram um carro prata com vidro quebrado. Ao tentarem abordar o motorista, ele fugiu em alta velocidade. A perseguição, registrada por uma câmera corporal, durou quase cinco minutos. Durante a fuga, o suspeito fez manobras arriscadas pelas ruas estreitas até colidir com o portão de uma casa. Ele foi preso e levado à delegacia para responder por roubo. A zona leste de São Paulo é uma área com alto índice de furtos e roubos a veículos, conforme dados da Secretaria de Segurança Pública.



