Suspeito faz transmissão ao vivo enquanto era perseguido pela polícia em SP

Um homem que estava na garupa de uma moto fez uma transmissão ao vivo enquanto era perseguido, juntamente com o motorista de veículo, pela polícia na região do Campo Limpo, zona sul de São Pualo. A moto acabou batendo contra um ônibus e o condutor foi levado a hospital sob custódia. O garupa conseguiu fugir e está sendo procurado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!