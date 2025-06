Tendas da prefeitura de São Paulo oferecem abrigos em noites geladas

Um programa emergencial da prefeitura de São Paulo oferece abrigos em tendas para a população vulnerável em noites geladas, como a registrada na madrugada desta quarta-feira (25). A ação também disponibiliza cobertores, café, chocolate quente, sopa e banho às pessoas em situação de rua. um dos locais de maior demanda é na Praça Marechal Deodoro, no centro da capital. Segundo dados oficiais, há cerca de 34 mil pessoas nessa condição no município.



