Tenente da PM é preso acusado de ser piloto de fuga dos executores de delator do PCC

O tenente da Polícia Militar Fernando Genauro foi detido suspeito de ser o motorista que dirigia o veículo usado pelos executores do empresário Vinícius Gritzbach no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, no dia 8 de novembro. Esta prisão soma-se a outras 15 de policiais militares e civis já realizadas pela Polícia Federal. Gritzbach foi morto após fechar acordo de delação premiado e denunciar policiais por ligação com a facção criminosa PCC.