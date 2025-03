Testemunha diz ter ouvido grito de socorro no horário em que jovem Vitória sumiu

As buscas por Vitória Regina, de 17 anos, continuam cinco após seu desaparecimento. Uma testemunha relatou ter ouvido um grito no momento em que ela desapareceu. O motorista do carro prata, visto perto do local, foi identificado e ouvido pela polícia, mas não apresentou ligações suspeitas. A família de Vitória se reuniu com os investigadores na delegacia de Cajamar. Um amigo da jovem também foi ouvido e indicou novas direções para a investigação. O caso segue sem interrupções, com expectativas de mais depoimentos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!