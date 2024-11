Torcedores de Corinthians e Flamengo brigam antes e depois do jogo entre os dois times

Torcedores do Corinthians realizaram uma emboscada contra os ônibus dos flamenguistas na rodovia Presidente Dutra, próximo à cidade de Guarulhos, no domingo (20). Os ônibus estavam retornando da Neoquímica Arena para o Rio de Janeiro quando foram atacados. De acordo com informações preliminares, três ônibus foram alvo de pedras e pedaços de madeira lançados por cerca de 300 torcedores corintianos armados. Durante a confusão, um torcedor do Flamengo ficou ferido na cabeça e precisou ser hospitalizado. A Polícia Rodoviária Federal e o batalhão de choque da Polícia Militar foram acionados para controlar a situação. Dois policiais militares também ficaram feridos durante os eventos. Nove pessoas foram detidas no local pelos atos violentos, mas acabaram liberados na sequência Além disso, houve outro incidente registrado nas proximidades do estádio, onde também ocorreram ataques aos ônibus dos flamenguistas por parte dos corintianos.