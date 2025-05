Torcedores do São Paulo ficam feridos após placa metálica cair de arquibancada em comemoração de gol

Quatro torcedores do São Paulo foram atingidos por uma placa que caiu do setor intermediário para o térreo no estádio do Morumbi durante a comemoração do gol do time contra o Libertad, do Paraguai, pela Copa Libertadores, na noite de quarta-feira (14).



Entre os feridos, está um homem de 49 anos e seu filho de 17 foram levados ao hospital com ferimentos leves.



O São Paulo anunciou que analisará imagens para identificar os responsáveis e está oferecendo suporte às vítimas. O jogo, que terminou empatado em 1 a 1, garantiu a classificação do São Paulo para a próxima fase da Libertadores.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!