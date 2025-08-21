Logo R7.com
Balanço Geral Manhã

Três pessoas morrem baleadas em adega na zona sul de São Paulo

Atiradores de motocicleta realizaram disparos e fugiram

Balanço Geral Manhã|Do R7

Um ataque na zona sul de São Paulo resultou na morte de três pessoas. Motocicletas foram utilizadas por indivíduos armados que efetuaram disparos em um local próximo a uma adega. Testemunhas relataram que os atiradores estavam com capacetes e não puderam ser identificados. A Polícia Milita, equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU atenderam as vítimas no Hospital Municipal do Campo Limpo.

