Veja preparativos para julgamento de Bolsonaro e mais sete réus por tentativa de golpe

O Supremo Tribunal Federal (STF) inicia nesta terça-feira (2) o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus acusados de tentativa de golpe de Etado. O julgamento acontece sob forte esquema de segurança em Brasília , com início previsto para as 9h d na primeira turma do STF.

A expectativa é grande entre jornalistas brasileiros e estrangeiros, reunidos no anexo do tribunal. A tropa de choque da Polícia Militar do Distrito Federal, cães farejadores e drones com câmeras térmicas asseguram a segurança.

Os réus enfrentam acusações como organização criminosa armada e tentativa violenta contra o estado democrático. A condenação ou absolvição requer três votos entre os cinco ministros da primeira turma.

O relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, será o primeiro a apresentar seu voto. Caso haja um pedido de vista, o processo poderá ser paralisado por até 90 dias.

Entre os acusados estão Walter Braga Netto e Paulo Sérgio Nogueira. Todos negam as acusações da Procuradoria-Geral da República sobre um suposto plano golpista após as eleições de 2022. As sessões foram divididas entre os dias 2, 3, 9, 10 e 12 deste mês.

O presidente da corte suprema, Luis Roberto Barroso garantiu que todo o procedimento será conduzido sem interferências externas. O advogado de Bolsonaro, Celso Villardi, confirmou que o ex-presidente não comparecerá ao tribunal.

