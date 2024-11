Viatura da PM capota após se envolver em grave acidente na zona sul de SP

Uma viatura da Polícia Militar capotou depois de se envolver em um acidente, na Av. Cupecê, zona sul da capital paulista, no último domingo (27). Uma câmera registrou o momento do acidente. A viatura estava em alta velocidade, com a sirene ligada, avançou no sinal vermelho e bateu em um carro preto, que cruzava a avenida. O policial ainda tentou desviar, mas bateu no para-choques do veículo, atingiu uma placa de sinalização, colidiu a lateral em uma árvore e capotou. Pessoas que testemunharam o grave acidente correram para socorrer os agentes.