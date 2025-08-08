Vídeo mostra momento em que policial é baleado no pescoço em Paraisópolis

Durante uma operação em Paraisópolis, zona sul de São Paulo , o cabo Santana foi baleado ao tentar deter Cauan Alisson Alves, de 19 anos, que disparou contra o policial. Gabriel Vieira dos Santos, comparsa de Cauan, roubou a pistola do PM antes da fuga. A polícia continua as buscas pela dupla, que é suspeita de outros crimes, incluindo roubos na região do Morumbi e envolvimento na morte de um delegado. Santana permanece internado em estado estável.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!