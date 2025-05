Um vigilante foi flagrado ameaçando alunos com um pedaço de pau no Pará. A Polícia Militar disse que ele sofreu um surto durante o trabalho. Outros funcionários o contiveram e ele foi levado ao hospital. A polícia investiga os detalhes do caso.



