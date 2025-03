Vila histórica do Tatuapé pode desaparecer com revisão de tombamento em São Paulo

O bairro do Tatuapé, em São Paulo , enfrenta uma polêmica sobre o possível destombamento da Vila Operária João Migliari. Originalmente composto por 60 casas construídas na década de 1950, restam apenas 40 imóveis que foram tombados em 2023. Os outros foram demolidos para dar lugar a um condomínio. A Secretaria Municipal de Cultura informa que o pedido de destombamento está em análise pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico. Enquanto isso, a vila sofre com deterioração, vandalismo e uso por pessoas em situação de vulnerabilidade. "Meus colegas do teatro se encantavam não só pelo valor estético, mas também pela história que contava", lamenta Maria, uma antiga frequentadora do local. A discussão continua enquanto o futuro desse patrimônio permanece indefinido.



