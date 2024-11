Vizinha agride idosa com balde na cabeça após discussão por causa de fumaça

recebeu um balde de água na cabeça após uma discussão com uma vizinha. Segundo relatos da vítima, o conflito começou quando a mulher acreditou que ela estava colocando fogo no lixo. No entanto, a idosa possuía um fogão a lenha em sua casa e estava cozinhando. O incidente ocorreu enquanto as duas discutiam na rua. Uma câmera de segurança registrou o momento em que a agressora despejou o balde d'água sobre a aposentada. A vítima do ataque é dona Marienes, 83 anos. Dona Inês relatou ter sido fisicamente agredida durante o confronto e descreveu como foi atacada pela vizinha. Ela afirmou que não conhecia previamente a mulher envolvida na briga. A neta da idosa também se manifestou sobre o ocorrido e tentou conversar com a agressora no dia do ataque. Apesar disso, ninguém no condomínio revelou sua identidade. A família da aposentada registrou um boletim de ocorrência e aguarda investigações por parte das autoridades competentes para esclarecer os fatos relacionados ao caso.