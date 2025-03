Vizinho relata ter ouvido vozes altas na casa de Maicol na noite do desaparecimento de Vitória

O inquérito sobre a morte da jovem Vitória Regina de Souza revela uma cronologia precisa dos acontecimentos. Um vizinho relatou ouvir vozes altas na casa do suspeito Maicol na madrugada do dia 27, quando a menina de 17 anos desapareceu. O laudo aponta que a violência sexual pode ter envolvido múltiplos autores. Um motorista de ônibus afirmou que a deixou sozinha em um ponto próximo de sua casa, após ter errado seu ponto de desembarque. Não há câmeras de vigilância no local do desembarque da jovem.



