Vizinhos dizem ter visto homens entrado na casa de paraguaio que teve o corpo esquartejado no Brás

Um homem de 39 anos, identificado como Severiano e natural do Paraguai, foi encontrado morto em sua residência no bairro do Brás. O corpo estava esquartejado em três sacos pretos nos fundos da casa. A ausência dele no trabalho por dois dias consecutivos levou colegas e o proprietário da churrascaria onde ele trabalhava a procurá-lo. Vizinhos relataram ter visto dois homens entrando na casa da vítima no último domingo. A polícia investiga o caso e ainda não há prisões efetuadas.