Vizinhos organizam abaixo-assinado contra morador que cria porcos no quintal de casa em São Paulo

Na zona norte de São Paulo , moradores estão incomodados com a criação de porcos em uma residência. O mau cheiro se espalha pela vizinhança e há denúncias de maus tratos. "Eu fico pensando o que ele está fazendo com aqueles porcos", desabafou uma moradora. A situação já dura dois anos, e os moradores, temendo a agressividade do dono dos animais, decidiram agir. Eles realizaram um abaixo-assinado e entregaram às autoridades. A Secretaria Municipal da Saúde afirmou que a criação de suínos é proibida na área urbana e enviará uma equipe para tomar providências. O dono dos porcos prometeu retirá-los em 15 dias.



