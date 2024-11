'A gente não tem segurança nenhuma' diz moradora após série de assaltos no Leblon

Os moradores do Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro , relataram o aumento de assaltos no bairro. Recentemente, câmeras de monitoramento flagraram três jovens sendo abordados por criminosos. Dois dos amigos conseguiram escapar enquanto um deles foi ameaçado com uma arma. O ladrão levou o celular da vítima.

Os moradores relataram que os assaltos ocorrem a qualquer hora do dia e ainda disseram que somente neste mês, cinco pessoas foram assaltadas na mesma rua do bairro. Uma vizinha disse que não tem segurança, nem policiamento na região.