Acidente há 20 anos já havia afetado casa de idosa morta após rompimento de adutora, diz família

Uma idosa, de 79 anos, morreu após ter a casa destruída pela força da água após o rompimento de uma adutora em Rocha Miranda, na zona norte do Rio de Janeiro.

A neta da vítima contou que a água invadiu as casas da região e provocou a destruição do imóvel de Marilene Rodrigues. A senhora dormia na residência no momento do acidente e morreu soterrada. Outra mulher que estava na casa conseguiu sobreviver.

A filha de dona Marilene contou que outro rompimento de adutora aconteceu há 20 anos na mesma área e causou muitos prejuízos. A família foi indenizada há cerca de 12 anos pelo acidente.