Adolescente de 17 anos que matou vizinha carbonizada se entrega à polícia no Rio

O adolescente, de 17 anos, que matou uma vizinha carbonizada em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro , se entregou à polícia. De acordo com informações apuradas pela RECORD, ele disse aos investigadores que estava nervoso e decidiu matar a vítima.

O adolescente pulou o muro da casa de Cristiane Pinheiro e abordou a mulher com uma faca. Ela chegou a desarmar o vizinho, mas foi atacada com o golpe mata-leão. Com a vítima apagada, ele tentou esquartejar o corpo — mesmo sem saber se ela estava desacordada ou morta. Como não conseguiu executar o plano, o adolescente ateou fogo no corpo da vítima.

Familiares e moradores da região estão abalados com o crime. Testemunhas disseram que o menor continuou a circular pelo local quando todos tentavam apagar o incêndio na casa da vítima e não esboçou qualquer ajuda. Porém, ninguém suspeitou dele.

O adolescente tem um histórico de violência pessoal e familiar. Segundo a polícia, ele tentou matar uma tia e ateou fogo na residência dela, em 2023. O menor também já teria tirado a vida de animais. Além disso, ele teria vivido em um ambiente de agressões dentro de casa.