Americano que já administrou escola é preso acusado de estuprar criança no Rio

A polícia prendeu um norte-americano acusado de estuprar uma criança de 10 anos em um motel em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro . Michael Richard Lindsay era procurado desde 2022 e chegou a voltar para os Estados Unidos durante esse período. Na terça-feira (19), o homem foi localizado na Barra da Tijuca e ainda tentou se livrar do próprio aparelho celular ao ser detido.

Os investigadores descobriram o caso após receberem a denúncia de uma mulher. Ela entregou um pacote com um CD que continha as imagens do crime, além do documento do estrangeiro e de um bilhete. O recado informava que o suspeito era dono de uma escola e outras crianças teriam sido vítimas dele.

Segundo a polícia, Michael foi administrador de uma escola particular bilíngue na Barra da Tijuca, zona oeste, durante nove anos. As investigações continuam para apurar se outros crimes ocorreram.