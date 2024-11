Amigo conta que passageiro assumiu direção do carro para socorrer vítima baleada na av. Brasil

Um motorista de aplicativo morreu após ser atingido por um tiro na cabeça durante o tiroteio que fechou a avenida Brasil , na altura da Cidade Alta, na zona norte do Rio, nesta quinta-feira (24). Ele estava com um passageiro no carro, que assumiu a direção do veículo numa tentativa de socorrer a vítima. No entanto, Paulo Roberto, de 60 anos, não resistiu ao chegar ao Hospital Moacyr do Carmo, em Caxias, na Baixada Fluminense.

Amigo da vítima, Júlio Santos da Costa afirmou que Paulo era trabalhador e honesto. Revoltado, ele reclamou da violência na cidade. Segundo o amigo, o motorista deixa esposa, dois filhos e netos.