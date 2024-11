Animais silvestres são resgatados em operação no RJ; 4 pessoas foram presas

Os animais silvestres resgatados durante uma operação da Polícia Civil , na manhã desta quinta-feira (17), foram levados para sede da DPMA (Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente), na Cidade da Polícia, na zona norte do Rio .

Entre os bichos apreendidos estão duas cobras, uma iguana e até uma aranha, além de quatro araras que estavam debilitadas. Eles foram encontrados em Duque de Caxias e São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

A quadrilha chamou atenção da polícia depois que três caçadores de animais silvestres foram presos em flagrante ao tentarem capturar uma preguiça no Parque Lage, na Floresta da Tijuca. Em um grupo de mensagens, as espécies eram comercializadas conforme a demanda e a época do ano.

A ação tentou cumprir mandados de busca e apreensão na capital, na Baixada e nas regiões norte e noroeste do estado. De acordo com as investigações, os criminosos atuam em feiras livres e na internet. Os investigadores também apuram a participação de um policial militar no esquema.

Ao todo, quatro pessoas foram presas em flagrante — dois deles por tráfico de drogas. Um dos homens estava com dois tabletes de maconha. Já outro suspeito foi encontrado com drogas e armas.