Após morte de brasileira em Portugal, família luta para trazer as filhas de volta ao país

Após uma brasileira morrer em um acidente de trânsito em Portugal, a família luta para trazer as duas filhas dela para o Brasil. Os pais das meninas relataram que mal têm contato com elas, e ainda disseram que a atual tutora dificulta o acesso a elas. Eles ainda contaram que tentaram contato com o Itamaraty e com o consulado do Brasil em Portugal, mas não obtiveram respostas.

O Ministério das Relações Exteriores informou por meio de uma nota que não fornece informações de casos individuais sobre assistência a cidadãos brasileiros. Eles ainda afirmaram que mantém contato com os familiares da brasileira que faleceu.