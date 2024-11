Após sequestro de 11 ônibus, polícia reforça patrulhamento na Muzema e Tijuquinha, no Rio

As principais vias de acesso às comunidades da Tijuquinha e Muzema, na na zona oeste do Rio , amanheceram com o patrulhamento reforçado nesta sexta-feira (18). Segundo o governo do estado, 48 PMs, dez viaturas e 16 motocicletas vão monitorar diariamente a região por tempo indeterminado. Nos últimos dois dias, ao menos 11 ônibus foram sequestrados por criminosos para impedir a atuação da Polícia Militar na região.

O cenário se repetiu no entorno do Complexo da Pedreira, na zona norte do Rio, nesta quinta-feira (17). Ao todo, três coletivos foram atravessados na estrada de Botafogo e na avenida Martin Luther King Jr durante uma ação para coibir o roubo de cargas e de automóveis na localidade.