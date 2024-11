Aviso do crime? Placa irregular que indica entrada da comunidade é instalada na Cidade Alta

Uma placa irregular que indica a entrada da comunidade Cidade Alta foi instalada no último fim de semana. A área faz parte do Complexo de Israel, na zona norte do Rio de Janeiro . A região é dominada pelo traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, que está entre os criminosos mais procurados do estado.

Por meio da nota, a Cet-Rio (Companhia de Engenharia de Tráfego) confirmou que se trata de uma placa irregular. A companhia disse que irá confeccionar outra no padrão oficial para substituição.