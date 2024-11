Bandidos matam segurança de escola durante tentativa de assalto na zona oeste do Rio

O funcionário de uma escola foi baleado durante uma tentativa de assalto na Freguesia, na zona oeste do Rio de Janeiro , na manhã desta sexta-feira (25). Damião Carvalho, de 76 anos, morreu na hora.

Segundo testemunhas, por volta das 05h40, quatro criminosos aproveitaram que um funcionário entrava para trabalhar e invadiram o estacionamento.

Os bandidos fugiram logo após os disparos. As imagens gravadas pela câmera de segurança serão analisadas pela polícia.

O senhor Damião trabalhava no colégio há 43 anos e era muito querido por todos. A escola lamentou a perda do colaborador. Além disso, a instituição cancelou as aulas e adiou as olimpíadas que iriam ocorrer.