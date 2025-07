Bebê com anomalia rara no coração precisa de transferência urgente no Rio

Uma bebê diagnosticada com uma malformação congênita rara do coração — anomalia de Ebstein — precisa ser transferida para um hospital realizar o procedimento para corrigir o problema. Ana Laura, de apenas um mês de vida, está internada no CTI (Centro de Terapia Intensiva) do Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, zona oeste do Rio de Janeiro , com quadro de saúde gravíssimo. A unidade de saúde informou que não realiza o procedimento.

Outra criança também se encontra em uma situação parecida. Emanuel, de 11 anos, está internado há um mês no CTI da unidade de saúde e precisa de uma transferência. Ele teve o pulmão perfurado durante uma cirurgia de apêndice e precisa de uma cirurgia no tórax. O hospital também não possui recursos para realizar a cirurgia.