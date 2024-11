Bicheiro Rogério Andrade deverá ser transferido para presídio federal

O bicheiro Rogério Andrade deverá ser transferido para um presídio federal por decisão da Justiça. Ele foi levado para Bangu 1, no Complexo de Gericinó , após ter a prisão confirmada durante audiência de custódia.

Rogério foi preso preventivamente (sem prazo) em casa, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro , na manhã desta terça-feira (29).

De acordo com as investigações, o bicheiro é o mandante do assassinato do rival Fernando Iggnácio, em 2020.

O contraventor já havia sido preso anteriormente, mas conseguiu liberdade. Atualmente, ele enfrenta novas acusações relacionadas a homicídios, corrupção e lavagem de dinheiro.