Carro de secretário-geral da presidência é periciado para tentar identificar assaltantes

A Polícia Civil tenta identificar os bandidos que participaram do assalto ao carro do secretário-geral da presidência da República , Márcio Macêdo, no final da manhã desta quinta-feira (14), na Lapa, região central do Rio . Os investigadores fizeram uma perícia no veículo para colher digitais.

O automóvel estava parado em frente a um hotel na rua do Riachuelo quando o motorista foi abordado por dois criminosos em uma moto vermelha. No momento do crime, a vítima aguardava um funcionário da comitiva que participaria do G20.

A Polícia Militar foi acionada e montou uma força-tarefa com agentes do Bope (Batalhão de Operações e Especiais), além do helicóptero da corporação. O carro foi encontrado na divisa das comunidades Nova Holanda e Baixa do Sapateiro, no Complexo da Maré, na zona norte.

Durante a operação, dois bandidos foram presos. Segundo os agentes, eles são da Bahia e estavam com diversos aparelhos celulares e documentos de vítimas.