Casal é feito refém por 7 horas no Rio; criminosos usaram até máquina de cartão em assalto

Um casal foi feito refém por sete horas em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro . Os criminosos invadiram a casa quando as vítimas jogavam lixo fora. O homem foi algemado e agredido. Já a mulher, que está grávida de quatro meses, também foi amarrada e xingada.

Os bandidos roubaram dinheiro em espécie, eletrônicos e joias. Além disso, utilizaram uma maquininha de cartão para realizar transferências. A dupla ainda aguardou o limite do cartão ser renovado para continuar as transações. No total, o prejuízo foi de R$ 30 mil.

O caso foi registrado na delegacia de Sulacap.