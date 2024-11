Casal morto no Rio: Idosa estava amarrada na cama; marido tinha ferimentos na cabeça

Um casal de idosos foi assassinado dentro de casa na Ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro . Selma Muniz Santos, de 76 anos, estava amarrada em cima da cama e com perfurações causados por faca. Já o marido, Antônio Sidney Rocha, de 69 anos, estava sem vida no corredor e tinha ferimentos na cabeça.

Peritos da DHC (Divisão de Homicídios da Capital) coletaram imagens de câmeras de segurança e realizaram uma perícia no local, inclusive no carro das vítimas. Uma faca e um pedaço de madeira com manchas de sangue foram apreendidos.

De acordo com as primeiras informações, não havia sinais de arrombamento na casa. A polícia considera a hipótese de que o autor seja alguém conhecido do casal. Inicialmente, o crime é investigado como latrocínio (roubo seguido de morte).

Os corpos serão sepultados no Cemitério da Cacuia, na Ilha do Governador, na tarde desta segunda-feira (28).