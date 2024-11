Casal paga R$ 12 mil por piscina em loja da Baixada Fluminense, mas produto não é entregue

Um casal afirma ter sido vítima de um golpe após comprar uma piscina em uma loja de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense . À RECORD, o comerciante Evandro Freitas contou que pagou R$ 12 mil, no entanto, o produto não foi instalado.

Após o vencimento do prazo de entrega, a vítima retornou ao local e descobriu que o estabelecimento havia fechado. Ao menos outros 18 clientes enfrentam o mesmo problema. Segundo os relatos, os responsáveis pela empresa pararam de atender ligações. As vítimas procuraram a polícia e registraram o caso como estelionato.

Em mensagens, o empreendimento diz que “está passando por um período difícil” e afirma que entrará em contato com informações sobre as entregas em atraso. De acordo com o comunicado, as vendas estariam paralisadas para a montagem das piscinas em atraso.