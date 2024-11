Casal tem carro e pertences roubados na porta de casa em Caxias, na Baixada Fluminense

Um casal teve o carro, as carteiras e os celulares roubados na porta de casa durante um assalto no bairro Jardim Primavera, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense . Câmeras de segurança flagraram o momento em que dois homens em uma moto rendem as vítimas.

Dados do ISP (Instituto de Segurança Pública) apontam um aumento de 53% no número de assaltos na localidade. Entre janeiro e setembro deste ano, a delegacia de Campos Elíseos (60ª DP) registrou 1097 roubos de veículos na região, 381 a mais do mesmo período de 2023. Já o roubo de celulares teve uma alta de 80% no mesmo período.