Caso Anic: Justiça do Rio revoga prisão de filhos do homem que confessou o assassinato

Os filhos de Lourival Corrêa Neto, réu confesso pela morte da advogada Anic Herdy , tiveram a prisão revogada pela Justiça do Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira (16). Maria Luiza e Henrique Fadiga são apontados pela polícia como cúmplices do pai.

Segundo as investigações, a filha usou uma loja de conserto de celulares da família para lavar o dinheiro do sequestro. Ela também teria ficado responsável por negociar o recebimento de 950 telefones comprados por Lourival no Paraguai com o dinheiro do resgate de Anic.

Ainda segundo os agentes, parte da quantia foi usada para comprar uma moto, avaliada em R$ 30 mil, para Maria Luiza. A jovem teria tirado a habilitação para pilotar menos de um mês antes do crime.

Já Henrique é suspeito de participar da compra dos dólares para o pagamento do suposto resgate. Ele também esteve com o pai e a irmã em uma concessionária na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, para comprar um veículo de luxo.

Relembre o caso

Anic desapareceu em 29 de fevereiro deste ano em Petrópolis, na Região Serrana fluminense, após um suposto sequestro. O caso teve grande repercussão depois que o marido da vítima, Benjamin Herdy, pagou R$ 4,6 milhões pelo resgate.