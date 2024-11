Caso brigadeirão: Defesa de ré vai pedir exumação do corpo de empresário

A defesa de Julia Pimenta afirmou nesta sexta-feira (25) que pediu a exumação do corpo do empresário Luiz Marcelo Ormond. Ele morreu depois de comer um brigadeirão envenenado , em maio deste ano, segundo a polícia. À época, a perícia encontrou morfina e clonazepam no cadáver.

Durante coletiva de imprensa, a advogada Flávia Fróes alegou que os laudos do IML (Instituto Médico-legal) não deixaram claro que a morte foi causada pelas substâncias.

Julia e a amiga Suyany Breschak estão presas desde maio. Em junho, elas se tornaram rés após a Justiça aceitar a denúncia do Ministério Público do Rio.