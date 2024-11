Caso Tio Paulo: Primeira audiência acontece nesta terça-feira (12), no Rio

A primeira audiência de instrução do caso do Tio Paulo — em que a sobrinha levou o tio morto a uma agência para realizar um empréstimo de R$ 17 mil — acontece na tarde desta terça-feira (12), no Fórum de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro .

O MPRJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) denunciou a mulher por vilipêndio de cadáver e tentativa de furto mediante fraude.

A defesa afirmou que Érika de Souza não tinha capacidade cognitiva para entender a situação. A advogada, Ana Carla de Souza, ainda disse que ela estava em um surto psicótico.

Érika não participará da audiência, já que está internada em uma clínica psiquiátrica.