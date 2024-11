Casos de HIV em transplantes: tio de ex-secretário de Saúde do RJ é um dos presos em operação

O tio do ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro Dr. Luizinho é um dos presos na operação que investiga a infecção de seis pacientes por HIV durante cirurgias de transplantes de órgãos no Rio de Janeiro. O médico ginecologista Walter Vieira é sócio e responsável técnico do laboratório que fez os testes em doadores. Ele também assinou um dos laudos que apresentou um falso negativo para o vírus.

Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, o filho de Walter, Mateus Vieira, foi levado para a delegacia, ouvido e liberado.

O segundo preso é um técnico do laboratório, que também é responsável por um dos laudos. Outras duas pessoas são procuradas e estão foragidas.

A polícia investiga toda a cadeia dos testes realizados pelo PCS Lab Saleme, contratado por R$ 11 milhões para fazer os exames do programa de transplantes na rede estadual em dezembro de 2023. Segundo os investigadores, houve uma falha nos reagentes por uma mudança de procedimento, o que colocou em risco a qualidade do serviço.

O escândalo veio à tona na semana passada. Um dos pacientes transplantados passou mal após realizar um transplante. Ele testou positivo para HIV durante os novos exames. Com isso, a Secretaria de Saúde começou a apurar os casos de pessoas que receberam órgãos do mesmo doador. As autoridades descobriram ainda falhas nos testes de um segundo doador e que, ao todo, seis pessoas haviam contraído o vírus HIV . Agora, outros 300 casos de doação de órgãos serão reavaliados.

A defesa de Walter e Mateus Vieira, sócios do PCS Lab Saleme, repudiou com veemência a suposta existência de um esquema criminoso para forjar laudos dentro do laboratório e afirmou que todos prestarão todos os esclarecimentos à Justiça. Além disso, ressaltou que a empresa atua no mercado há mais de 50 anos.