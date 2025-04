Cerca de 300 mil passageiros devem passar pela rodoviária do Rio durante feriadão

Cerca de 300 mil passageiros devem passar pela rodoviária do Rio neste feriadão . Segundo a concessionária, os destinos mais procurados são a Região dos Lagos, Costa Verde e Região Serrana. Para atender a demanda, quase 10 mil ônibus extras serão disponibilizados.

A Polícia Militar montou um esquema de segurança com 2.000 mil agentes. Além do terminal, eles devem atuar nas vias expressas do estado.

