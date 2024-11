Chefe de esquema de fraude em contratação de planos de saúde é presa após prejuízos de R$ 11 mi

A polícia prendeu uma mulher apontada como chefe de um esquema que fraudava contratações de planos de saúde no Rio de Janeiro . A ex-corretora Adriana Neves Castro foi encontrada em Itaguaí, na região metropolitana, nesta segunda-feira (14). Ela faturou cerca de R$ 2 milhões em seis meses, segundo as investigações.

Os golpistas usavam empresas de fachada para contratar os planos empresariais e ofereciam o benefício para pessoas físicas, sem direito à contratação do seguro. Cerca de 800 clientes foram captados pelo esquema.

De acordo com o delegado Angelo Lages, o grupo ganhava também com a cobrança da "taxa de carência" — ou seja, para conseguir fazer o procedimento mais rápido. Em geral, os pacientes faziam a contratação do plano para realizar uma cirurgia de alta complexidade e, depois, cancelavam o seguro.

Ainda de acordo com o delegado, a prática provocou um rombo milionário. A seguradora calculou um prejuízo de R$ 11 milhões.

A polícia investiga a participação de outros envolvidos no caso. Há indícios da participação de um médico responsável por realizar diversas cirurgias bariátricas. Segundo a investigação, ele sempre indicava Adriana aos pacientes para contratação do plano de saúde e para fazer o procedimento sem carência.

A mulher já tem anotações criminais desde 2017 por golpes contra empresas de seguradoras de plano de saúde. Ela também tem uma passagem em São Paulo, junto do contador que atua com ela no Rio.

A suspeita vai responder por estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Segundo a polícia, Adriana chegou a usar a conta do próprio filho para fazer a ocultação de valores.