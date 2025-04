Chuvas fortes atingem diversas partes do Rio nesta sexta-feira (4)

Chuvas fortes atingiram diversas partes do Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira (4). A cidade entrou em estágio 2 na escala de 5 do COR (Centro de Operações Rio), que indica possíveis ocorrências de alto impacto da cidade.

Em Petrópolis e Teresópolis, na região serrana do estado, as aulas das escolas municipais foram suspensas como medida preventiva, assim como em Angra dos Reis, na região dos lagos do estado, e em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, onde as aulas da tarde e noite serão remotas.