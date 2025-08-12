Cinco pessoas são presas em operação que encontrou desmanche de carros na zona norte do Rio

Cinco pessoas foram presas em uma operação das Polícias Militar e Civil na zona norte do Rio de Janeiro . Os policiais encontraram um desmanche de veículos na comunidade Gogó da Ema, em Guadalupe. Na ação, foram localizados três carros parcialmente desmontados e peças prontas para venda.

A polícia ainda apreendeu munições, carregadores e drogas foram apreendidas pelos agentes. A ação faz parte da Operação Torniquete, que já prendeu mais de 590 pessoas desde setembro do ano passado.

