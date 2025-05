Corpo de idoso em estado avançado de decomposição é encontrado com filhos em residência no Rio

O corpo de um idoso em estado avançado de decomposição foi encontrado em uma residência na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro . De acordo com informações iniciais, os filhos mantinham o cadáver de Dario, de 88 anos, em cima da cama.

Uma perícia preliminar apontou que a morte do idoso ocorreu há cerca de 6 meses. Os filhos do senhor foram presos em flagrante por ocultação de cadáver. Os investigadores acreditam que eles mantiveram o corpo de pai para receber benefícios do banco em nome do idoso. O delegado Felipe Santoro afirmou que um vizinho disse que o filho alegou ter matado o próprio pai. Além disso, o delegado também disse que o filho do idoso apresentou traços de psicopatia. A Polícia Civil continua investigando as circunstâncias da morte de Dario.