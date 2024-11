Corpo de menino de 5 anos baleado é enterrado em Japeri, na Baixada Fluminense

O corpo do menino Carlos Eduardo Cabral de Moura, de 5 anos, foi enterrado, na tarde deste sábado, no Cemitério Municipal de Japeri, na Baixada Fluminense . Ele foi baleado enquanto saía de um mercado com a mãe, na última sexta-feira (4).

Segundo os relatos, bandidos atacaram uma viatura do programa Segurança Presente que passava perto da comunidade da Lagoa do Sapo, dominada pelo Comando Vermelho.

Em depoimento, os PMs afirmaram não ter efetuado disparos. A DHBF (Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense) tenta identificar os criminosos.