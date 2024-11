Corpos de duas das três vítimas de tiroteio são liberados para sepultamento no RJ

Os corpos de duas das três vítimas do tiroteio no Rio de Janeiro foram liberados do IML (Instituto Médico-Legal) para o sepultamento.

A cerimônia de despedida do motorista de caminhão Geneilson Eustaque Ribeiro, de 49 anos, que foi baleado na cabeça, acontece no Cemitério de Xerém, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na tarde desta sexta-feira (25).

Já o corpo do motorista de aplicativo Paulo Roberto de Souza, de 60 anos, atingido no pescoço, será sepultado no sábado (26), no cemitério de Ricardo de Albuquerque, na zona norte da cidade.

Segundo a Polícia Civil, a DHBF (Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense) investiga as mortes de Paulo Roberto de Souza e Geneilson Eustaque Ribeiro. Já o inquérito sobre a morte de Renato Oliveira Alves Reis está a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital.

Por meio de nota, a polícia informou que as unidades "trabalham de forma integrada e estão ouvindo testemunhas, coletando informações e realizando outras diligências para identificar os criminosos responsáveis pelos disparos que atingiram as vítimas".